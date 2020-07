Forbes desmiente fortuna de Kim Kardashian. La revista también desmintió que su hermana Kylie Jenner hubiera ganado mil millones de dólares con su empresa de cosméticos…

Luego de que Kanye West se mostrara orgulloso por la fortuna multimillonaria que había logrado su esposa Kim Kardashian, Forbes ha salido a desmentir dichas afirmaciones.

Según la revista especializada, su marca KKW Cosmetics sí podría alcanzar los mil millones de dólares, pero sólo hasta el tercer trimestre fiscal de 2021 y no en este momento como ellos aseguran.

Kim permanece como propietaria mayoritaria de la compañía con el 72 por ciento de participación, al venderle el 20 por ciento a Coty, mientras que Kris Jenner posee el restante, lo que quiere decir que la participación de su madre le impediría colgarse el gafete de multimillonaria.

No es la primera vez que Forbes sale a desmentir las cuentas del clan Kardashian: a principios de junio sacaron a Kylie Jenner de la clasificación de la mujer joven más rica del mundo, para luego publicar un artículo titulado Dentro de la Red de Mentiras de Kylie Jenner: Por Qué Ya No es Multimillonaria.

