Flor Rubio protagoniza pelea con ex de Ninel Conde en vivo

Flor Rubio protagoniza pelea. Un gran pleito es el que traen Ninel Conde y su ex pareja luego de que ella lo acusara de no dejarla ver a su hijo desde hace más de 15 días. Sin embargo parece que el problema escaló pues luego de una entrevista con Giovanni Medina para Venga la Alegría, Flor Rubio dio su opinión hacia el ex de Ninel Conde.

Desde hace unos días el Bombón Asesino ha denunciado a su ex de no permitirle ver a su hijo. Y es que la actriz asegura que Giovanni toma el pretexto de la pandemia para no permitirle llevar a su hijo con ella. Luego de que ella diera sus declaraciones a los medios, él se manifestó en el programa Venga la Alegría.

La versión de Medina es completamente opuesta a la de Ninel, pues él asegura que ella tiene permitido los fines de semana para verlo, sin embargo él no deja que el niño se vaya de la casa debido a la pandemia. Y tal parece que esta respuesta no le agradó mucho a Rubio, pues durante su entrevista arremetió contra el ex de Conde.

Flor Rubio arremete contra Giovanni Medina

El enlace se dio luego de que Medina pidiera su derecho de réplica para dar su versión ante los medios. Luego de que aclaró que Conde tiene permitido ver al niño siempre y cuando sea dentro de su casa, aseguró que tenía documentos legales para garantizar que por ley él puede decidir sobre su hijo.

A esto Rubio no pudo evitar dar su opinión sobre la situación y le pidió a Medina que mostrara los documentos legales, además le dio una recomendación acerca de su hijo:

“(Giovanni) Si quieres a tu hijo lo inteligente y lo justo es compartir tus dias con Ninel Conde”, dijo la entrevistadora.

A esto Giovanni se defendió contra los comentarios tanto de Rubio como de Anette Cuburo, quienes se mostraron del lado de Ninel durante la entrevista.

¡En exclusiva para #VLA, Giovanni Medina desmiente que Ninel Conde tenga prohibido ver a su hijo y afirma que las autoridades determinaron que el niño permanezca con él! 😱📲📺 >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/qPGhDod51W — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 23, 2020

¿Qué dicen las redes?

En redes sociales comentaron que ni Rubio ni Cuburo se mostraron objetivas durante la entrevista y criticaron la postura que tomaron.

Quiten a flor rubio y cuburú, cero profesionales osea sras, ustedes son unos conductores que están frente a un entrevistado y una tv , porque engancharse y caer en modo sras verduleras atacando y perdiendo el enfoque de la entrevista. — Kary (@Kary28341022) April 23, 2020

Me estoy dando tiempo para ver @VengaLaAlegria y @programa_hoy en el primero la “abogada” @Flor_Rubio queriendo regañar a @Giovann1Medina ex de @Ninelconde ,en el segundo,es un asco ver en todas las secciones a la “talentosa” hija de la productora @magdaproducer — PERRO AGUILA (@ELPERRUNO1) April 23, 2020

@VengaLaAlegria nefastos sus espectáculos con @Flor_Rubio; lejos de hacer un periodismo imparcial hacen un juicio de las cosas. Como ha cambiado para mal el contenido de su programa — Nohemi (@Nohemi128) April 23, 2020

Así es como Flor Rubio protagoniza pelea con el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina.

