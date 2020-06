View this post on Instagram

Ayer quedé gratamente sorprendido al ver esto (no precisamente por la calidad actoral 🙄 jeje ahí vamos poco a poco) sino por lo siguiente, trataré de resumir la historia. Teresa fue mi primer proyecto en Mexico (año 2010), pero no solamente eso mi personaje debió haber entrado a la mitad de la historia y salido mucho antes del final; por cuestiones de rating o diría yo azares del destino entró poco después del mes de haberse estrenado y duró hasta el final de la historia. Pero no solamente eso a partir del momento que entró junto con otros personajes (por supuesto que no fue solamente por el mío) para mi suerte el Proyecto empezó a tener más y más audiencia convirtiéndose no solo en la novela #1 del momento sino en un fenómeno televisivo en donde quiera que fuera transmitida. Pero no solamente eso, el personaje tuvo tal aceptación que para el capítulo final el productor decidió hacer tres finales alternos, 1 que fue el que todo México vio en su momento y el resto de los países claro 2 Teresa sola pobre y empezando de nuevo y el 3ro mi personaje Fernando le reclama y la mata🤷🏻‍♂️💥🔫 Pues mi sorpresa fue que ayer @sbtonline decidió poner mi final en la segunda retransmisión de la novela en Brasil😱 Obrigado #SBT Obrigado Brasil🙏🏼🙏🏼 para mí es un HONOR. . 🇧🇷 es el país donde más seguidores tengo seguido por supuesto de México y Colombia. GRACIAS GRACIAS GRACIAS Cariocas por TANTO Amor y Apoyo a lo largo de mi carrera🙏🏼 . L@S AMO❤️ . . .pd: pero no solamente eso☺️ a partir de ese momento y proyecto las puertas se me abrieron en mi segunda Patria MEXICO y el resto de la historia ya la saben…….9 años de PURAS BENDICIONES✨ Gracias @elgueromex por creer en mi🙏🏼 . . . . #Repost @infonovelas ・・・ 🌷 ¡Nos mataron a #Teresa! En el impactante #FinalTeresa en Brasil, la televisora @sbtonline optó por transmitir uno de los finales alternativos de la exitosa telenovela, en donde Fernando llega al cuarto de la #HembraMala reprochándole su traición, le dispara y finalmente muere. 🤔 ¿Creen que este final se merecía en México? @angeliqueboyer @danarenas @elgueromex #Televisa #Television #TV #Instagram #Post #USA #Mexico #Video #Brasil