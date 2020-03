Filtran video de Yolanda Andrade y Verónica Castro juntas en bikini. Ambas mujeres aparecen bronceándose en Acapulco disfrutando del sol.

Durante mediados del 2019 Yolanda Andrade confesó que se casó hace 20 años con Verónica Castro en Ámsterdam en una ceremonia simbólica, por lo que la actriz negó el hecho rotundamente.

El periodista de espectáculos Jorge Carbajal compartió en su canal de YouTube un video donde aparecen Yolanda y Verónica juntas tomando el sol en unos camastros, utilizando unos diminutos bikinis en Acapulco.

Verónica Castro utiliza un traje de baño tipo hilo dental en color rosa, mientras Yolanda Andrade usa uno en color azul, las dos aparecen platicando mientras se disponen a tomar el sol.

Cabe mencionar que estas imágenes ya se habían divulgado a mediados del 2019, a diferencia de ahorita en aquella ocasión solamente se filtró la fotografía.

De la cual Verónica Castro así reveló la verdadera historia de la imagen, en la que ahora se filtró en video.

Según la actriz reveló que no estuvo a solas con Yolanda, sino también estuvo presente Montserrat Oliver e incluso horas después se unió al grupo otra Fabiola Campomanes.

“Esta también es mentira. Fue después de Big Brother. No tenían hospedaje esta noche y Monserrat y Yolanda estuvieron en casa y yo llegaba de hacer ejercicio”, comentó Verónica Castro.

Por lo que Yolanda Andrade no se quedo callada, “MENTIROSA, Montserrat no estaba con nosotros”,así desmintió lo mencionado por la actriz.

La interprete de “Mala noche, no” utilizó su cuenta de Twitter para desacreditar a la conductora de Montse & Joe

Además, la actriz comentó en Twitter que no se dejarán engañar, “Que no les mientan a ustedes, nos encontramos en una reunión a la que nos invitó nuestro jefe por su compromiso y allí me pidieron quedarse juntas en casa y por la mañana llegó la Campomanes”, comentó.

Filtran video de Yolanda Andrade y Verónica Castro juntas en bikini

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de YouTube.