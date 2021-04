Filtran video de la audiencia de Eleazar Gómez; Tefi Valenzuela implora justicia

Todo parece indicar que el caso de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela no dará tregua y seguirán en el ojo público por mucho tiempo. A solo unos días de que se anunciara su liberación, se ha filtrado un video de la audiencia que ha causado el enojo de muchos. Aquí te contamos los detalles.

El programa de espectáculos Chisme no like difundió el video en el que se puede ver a Stephanie Valenzuela en un mar de lágrimas en el interior del juzgado mientras explica por qué Eleazar Gómez debe ser castigado.

“Según yo, tendría que haber un juicio donde se tenga una sentencia y salga culpable, que eso es lo que para mí era justicia, según las leyes mexicanas. Agradezco que Eleazar al fin me pidió perdón y reconoció que participó en estos hechos y al fin reconoció que es culpable; pero no sé qué decir (ante un) ‘no lo vamos a mostrar como culpable'”, se escucha a decir a la peruana.

Además, visiblemente enojada, Valenzuela reiteró que esta no fue la primera vez que Eleazar cometía este tipo de actos contra la mujer, por lo que la decisión del juez no se le hacía la correcta.

“No siento que se esté haciendo justicia, si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia, él va a venir a firmar una carta y dinero, ¿realmente sienten que eso es lo que las víctimas sienten que es justo?“, agregó.

En el clip de poco más de dos minutos, la joven también habla sobre la compensación económica que se le otorgaría, indicando que el dinero no podría reparar el daño que Eleazar Gómez le provocó.

“Además de que me van a dar dinero por la reparación. Creo que hay cosas que no se van a reparar y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida no se va a pagar con esto”.

Para finalizar, Tefi Valenzuela abordó las críticas que ha recibido. Desde el momento en que lo denunció, hasta el día del juicio. Además, recordó que los abogados de Eleazar Gómez dieron a entender en una entrevista que ella estaría dispuesta a llegar a un acuerdo económico, lo que es falso.

