FILTRAN que Aristeo Cázares ha sido hospitalizado, ¿saldrá de Exatlón All Star?

Exatlón All Star se encuentra dentro de su segunda semana, mostrando las mejores habilidades de los atletas rojos y azules, el reality show de TV Azteca ha logrado remontar dentro del rating después de haber sido señalado como uno de los programas que se encontraba en decadencia dentro de la televisora.

Reuniendo a las diferentes leyendas, Exatlón All Star será una de las temporadas más importantes dentro de toda la historia del reality show de TV Azteca, con nuevos circuitos y una competencia mixta, en esta temporada los atletas se enfrentarán a los obstáculos más difíciles hasta el momento.

Los atletas favoritos tanto del equipo rojo y azul están siendo bastante apoyados por todos los fanáticos de Exatlón All Star, impulsandolos a cumplir con sus nuevas metas dentro de las playas de República Dominicana.

Dentro de esta nueva temporada hemos visto más lesiones que en ocasiones anteriores, ésto debido a complejidad de los nuevos circuitos dentro de Exatlón All Star, por lo que algunos televidentes se encuentran bastante preocupados por sus atleta favoritos, más ahora que se han filtrado algunas salidas y lesiones graves.

Uno de los atletas señalados dentro de las recientes lesiones es el participante rojo, Aristeo Cázares, quien en esta ocasión podría abandonar la competencia debido a un accidente inesperado dentro de la nueva temporada de Exatlón All Star.

Aristeo Cázares podría estar grave de salud

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuál fue la causa por la que Aristeo Cázares tuvo que salir de emergencia de la tercera semana de Exatlón All Star, sin embargo se sabe que está hospitalizado en tiempo real, aunque se espera que no sea nada grave y que pueda regresar a la competencia sin problemas.

Aristeo Cázares ha demostrado que está listo para conquistar cualquier obstáculo dentro de esta nueva temporada de Exatlón All Star siendo parte del grupo de mejores atletas dentro de la temporada y llevando una increíble efectividad en los circuitos.

Para el equipo rojo la salida de Aristeo Cázares podría significar una baja en el puntaje de la semana 3 por lo que se espera que el atleta se encuentre mejor de salud y pueda regresar para terminar su camino en Exatlón All Star.

Sigue a tus atletas favoritos en punto de las 7:30 p.m a través de la señal de Azteca UNO y descubre quiénes serán los participantes que estarán escalando dentro de la tabla de efectividad en este tramo final de la semana.