Filtran imágenes de José Manuel Figueroa agrediendo a su ex pareja (VIDEO)

El hijo mayor del famoso Joan Sebastian, José Manuel Figueroa, se encuentra en el ojo del huracán luego de que fue acusado por su ex pareja por presunto abuso físico. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Farina Chaparro, ex novia del cantante, recurrió a sus redes sociales para asegurar que contaba con las imágenes necesarias para comprobar agresiones físicas que vivió a manos de José Manuel Figueroa.

Fue la mañana de este jueves que el programa “Sale el Sol” difundió algunos videos tomados por el cantante en el que se aprecia a la en ese entonces pareja discutiendo.

En el primer clip, ambos están teniendo una fuerte discusión y Chaparro se encuentra llorando sentada en el suelo mientras muestra los presuntos golpes que su pareja le habría propiciado.

“Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe ya me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado“, se escucha decir a Farina Chaparro.

Te puede interesar:

Ninel Conde revela que José Manuel Figueroa le fue infiel con Angélica Vale

Hijo de Joan Sebastian: Ataque armado en su casa

José Manuel Figueroa es acusado de abuso físico

Ante esto, José Manuel Figueroa le contestaría: “no te vayas a enojar… pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida”, dijo el cantante a lo que Farina contestó “ya no puedo más”.

Otro de los videoclips retrata una escena en la que el ex de Ninel Conde le asegura que él tiene la forma de hacerla feliz, así como ella también a él, por lo que la modelo contesta: “Yo no la tengo. Me hinqué a suplicarte ‘por favor, para'”.

A pesar del revuelo que han causado los clips, el intérprete de “Expulsado del Paraíso” aún no se ha pronunciado al respecto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.