Filtran fotos íntimas de Roberto Carlo de “Sale el Sol”. El actor y conductor ya había dicho que estaba siendo extorsionado. Acepto que las fotos son suyas.

Luego de abrirse camino en los medios de comunicación como actor y conductor, y también admitido su homosexualidad, Roberto Carlo ahora hace frente a la aparición de fotografías íntimas que recién fueron filtradas en las redes.

Roberto Carlo, conductor de “Sale el Sol” de Imagen Televisión, se refirió al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter.

Aunque ya lo había anunciado al informar a sus seguidores que estaba siendo extorsionado por una persona desconocida.

“Amigos me han llegado varios mensajes advirtiendo que en twitter van a sacar mis nudes. Hace muchos años se las mande a un novio así que si es posible. Pero no me preocupa la verdad, sólo espero que me vea bien jaja. Si eso sucede, pues espero que al menos las disfruten”.

Filtran fotos íntimas de Roberto Carlo

Finalmente dichas fotos se abrieron camino en Twitter donde fue difundida su masculinidad; por lo que Roberto Carlo aceptó ser él.

“Ya me han trolleado, ya me sacaron mis fotos desnudo, ya les dije que soy gay… ahora así que como dice la canción “ábranse perras” que ya no hay con que me “hundan” jajaja *este es el estado de relajación actual”, tuiteó.

Las fotos de Roberto Carlo son bastante comprometedoras y no dejan nada a la imaginación.

