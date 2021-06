Filtran audio de Luis Miguel conquistando a Mariah Carey: “En español es sexy”

Una de las parejas más habladas en el mundo del espectáculo durante la década de los 90 fue la de Luis Miguel y Mariah Carey… Pero, ¿cómo logró “El Sol” conquistar a la famosa cantante estadounidense? ¡Aquí te lo contamos!

No cabe duda que Luis Miguel fue todo un rompe corazones, y tuvo la oportunidad de salir con muchas de las mujeres más guapas del mundo del entretenimiento, incluida la talentosa Maria Carey.

Además de su talento e increíble atractivo, el intérprete de “La Bikina” utilizó otros recursos para conquistar a Carey: el idioma español, mismo que la cantante calificó como sexy.

A casi 21 años de su romance vuelve a resurgir el audio de una conversación entre los famosos, en el que se escucha al Sol conquistándola por medio de su sensual voz.

En la grabación puede escucharse a Luis Miguel despedirse de la intérprete de We Belong Together, quien le pide le hable en español porque “suena sexy”.

“Hola, ¿podrías decir más cosas en español?”, a lo que Luis Miguel responde; “Ok, have a nice day”, ocasionando el “enojo” de Mariah, quien le pide hacerlo en su idioma nativo; “in spanish. Quiero escucharte decirlo en español, es sexy”.

Ante esto, Mickey no duda en responder: “Ten una bonita noche, un beso cariñoso, cuídense”. Complacida con su respuesta, Carey se despide: “Yeah that was cool, me encanta cuando habla español”.

¿Por qué no prosperó la relación entre Mariah Carey y Luis Miguel?

La pareja vivió un intenso romance por casi tres años, dejándose ver en público tomados de la mano o siendo captados por los paparazzi.

Sin embargo, sería a finales del año 2000 que la relación comenzó a fracturarse, pues sus apretadas agendas no les permitieron coincidir como antes.

Además, en 2001, Mariah fue relacionada con Eric Benét, entonces marido de Halle Berry, lo que a Luis Miguel no le habría agradado y terminó rompiendo la relación.

