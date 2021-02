Luego de la polémica entre Alejandra Guzmán y Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, ex managers de la cantante filtraron un audio en el que acepta que cometió un fraude millonario.

La nueva relación de Ninel Conde se ha visto envuelta en el escándalo, pues se acusó al colombiano de cometer fraudes millonarios a varias personas, entre ellas a Alejandra Guzmán.

El programa de espectáculos Sale el Sol se dio a la tarea de compartir el famoso audio. En él, se escucha a Larry Ramos aceptar su culpabilidad por los fraudes millonarios, además de mencionar que ocultó este hecho a su esposa, Ninel Conde.

Ramos comienza por decir que mentirá, diciendo que fue contratado por una persona, quien supuestamente es la culpable del fraude y no él.

“Yo fui subcontratado por una persona, un tercero y ese tercero no existe, ¿verdad? Y ese tercero me vio mal, por eso lo tengo demandado, y obviamente tú me demandas a mí. Eso es lo que está pasando”, se escucha.

Asimismo, asegura que su esposa Ninel Conde no tiene conocimiento del supuesto fraude que llevó a cabo.

Te puede interesar:

Ninel Conde entra en pánico por el coronavirus

Roban perros de Lady Gaga tras disparar al cuidador; dará recompensa

“Si yo le digo la verdad me tira una mierda y no puedo, porque a lado tenía a la señora. Le digo (a Ninel Conde) que yo no tengo la culpa, hay que poner a un invisible que es culpable, porque si yo soy el culpable, ¿Qué ganamos con eso? Perdemos todos”.

A pesar de la divulgación del audio, los involucrados aún no han hecho comentarios sobre la veracidad de este. De igual manera, “El bombón asesino” no se ha pronunciado al respecto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.