El escándalo protagonizado por Claudia Martin y Andrés Tovar está lejos de terminar, pues se filtró un audio en el que se escucha a la actriz revelar que la infidelidad de Tovar y Maite Perroni que ella misma denunció, no fue real.

El programa “Ventaneando” fue el encargado de dar a conocer la polémica grabación que demuestra la inocencia de Andrés Tovar ante en el escándalo que protagonizó.

En dicho audio se escucha a la actriz aceptar que la infidelidad que habría puesto su matrimonio en juego, nunca ocurrió. Sin embargo, para poder “desmentir” sus acusaciones condicionó al productor a darle dinero.

“Tu bronca hoy por hoy es: ‘yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar’. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa, de hoy por hoy, esté tranquila? Que me ayudes económicamente”, se escucha decir a Claudia Martin.

Ante esto, el productor de televisión afirmó que le daría la cantidad acordada: “Yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Con lo que originalmente…”.

“Ah, bueno, con mucho gusto en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso fue mentira y que acabamos con mucho amor, respeto y cariño. Listo y firmamos el divorcio, y ya”, interrumpió la actriz.

“Para que yo me sienta tranquila, necesito que me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Un año. Porque no estaba planeado que yo me gastara mis ahorros de tres meses”, agregó. “Voy a dar una declaración cuando yo ya vea que me apoyaste económicamente”, concluyó.

Claudia Martin revela la verdad sobre el escándalo

A pesar de que la filtración de este audio causó conmoción entre los fanáticos de Maite Perroni, la actriz dejó claro a través de un comunicado que no perderá más tiempo hablando sobre el tema.

“Desde un inicio, Martín acepta por ser la realidad, según lo que se escucha en el audio, que todo es mentira y que su objetivo para decir la verdad es a cambio de beneficios económicos y en especie durante un año a cambio de otorgar el divorcio a Andrés Tovar”, se lee en el comunicado.

Además, se plantea que “desde un inicio Maite Perroni queda completamente excluida del tema” y que “no realizará ninguna clase de comentario al respecto”.

