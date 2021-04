Uno de los ex integrantes del reality show Acapulco Shore, Fernando Lozada, denunció haber haber sufrido un violento intento de asalto la tarde de este viernes.

A través de sus redes sociales, Fernando relató que fue interceptado por tres personas que intentaron despojarlo de sus pertenencias, aunque no tuvieron éxito.

“Me defendí, no me robaron nada, pero me pusieron una madriza“, señaló el también influencer.

Lamentablemente, la estrella de MTV fue herida de gravedad por uno de los asaltantes. De acuerdo a sus declaraciones, los asaltantes lo golpearon y lo hirieron con un arma blanca.

“Me clavaron una navaja, pero pegaban como niños de cuatro años. El navajazo sí me lo llevé, y la garganta, porque me ahorcaron. No me quitaron nada”, aseguró Fernando Lozada.

A pesar de las heridas, el influencer de 31 años aseguró encontrarse mucho mejor después de haber acudido al hospital, en donde le reconstruyeron el músculo y “recibió 22 puntadas, puesto que la navaja entró de manera muy profunda”.

Los inicios de la trayectoria de Fernando Lozada

Fernando Lozada saltó a la fama en 2014, por su participación en Acapulco Shore. Tras participar en 8 temporadas (incluyendo temporadas especiales), el influencer decidió dejar la fiesta y casarse con su actual pareja, Triana Lion.

Triana y Fernando recibieron a su primer hijo en julio de 2020.

Con este incidente, Fernando Lozada se une a la lista de famosos que han sido víctimas de la delincuencia durante este 2021. Recordemos que hace unas semanas, Erik Rubín vivió un episodio similar y fue asaltado mientras iba en su auto junto a su hija, Mía Rubín.

