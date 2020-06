Fernando del Solar habla con sus hijos sobre la muerte. El conductor ha confesado que sus hijos lo ayudaron en su proceso de quimioterapias.

El conductor de origen argentino tiene dos hijos, que son fruto del matrimonio que tuvo con Ingrid Coronado.

Sin duda Fernando del Solar no ha tenido una vida muy fácil en los últimos años, debido a sus grandes problemas de salud que ha padecido y que ha podido ir superando.

Tan solo en el 2019 volvió a recaer, por lo que estuvo varias semanas en el hospital, luego de haber salido, bajo mucho de peso.

Causando gran impacto entre sus seguidores al ver su drástico cambio físico que ha tenido.

Pero el conductor de origen argentino ha mencionado nuevamente que sus hijos Paolo y Luciano son las personas que lo motivan para salir adelante, así como ya habló con ellos sobre la posibilidad de morir.

Según Fernando explicó que para él ha sido muy difícil vivir con el tratamiento de quimioterapia, más cuando sus hijos tenían que verlo todo debilitado, pero en ellos encontró la fuerza para sentir ánimos después de recibir el tratamiento:

Me abrazaban y eso para mí era genial, porque sin decirme nada, ellos me estaban dando toda la fuerza”, confesó muy conmovido.

Después de una quimio uno llega muy, muy afectado, hay fiebre, te zumban los oídos, terminas destruido y ellos iban y me chuchareaban.

“A los ocho o nueve meses de Paolo a mí me diagnostican la enfermedad, Luciano iba a cumplir cuatro, yo regresaba muy afectado y les decía, hoy papá no tiene ganas de jugar.

Luego de aquellos difíciles momentos y que sus hijos ya están grandes, Fernando aseguró que habla con ellos sobre los problemas de salud que enfrenta, así como la posibilidad de morir, por lo que los menores han entendido sin que les genere miedo:

“Cuando yo estaba muy delgado, muy amarillo, muy demacrado, no quería que se quedaran con esa imagen, si fuera el caso, y yo no quería que ellos me vieran así.

Pero recientemente hablé con ellos y les dije que qué preferirían, ver a papá o no verlo así, y ellos me dijeron que querían verme, estuvo padrísimo porque me dieron una lección a mí.

Yo no les estaba dando la posibilidad de elegir y ellos me dijeron que me quieren acompañar”, dijo entre lagrimas.