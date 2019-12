Fernando del solar fue hospitalizado por una neumonía. Así lo reportó recientemente su representante, Aarón Olvera. Se sabe que el estado del conductor está mejorando, sin embargo de tiempo atrás venía presentando algunos problemas médicos. Te contamos más acerca de la salud de Fernando del Solar.

Este jueves por la noche irrumpió en la red la noticia de que el conductor Fernando del Solar había sido hospitalizado desde hace 3 días y se encontraba en terapia intensiva. Según la periodista Alejandra Izarrarás el conductor incluso había tenido que ser inducido a un coma para ser operado de emergencia.

El medio Infobae confirmó con el hospital Ángeles del Pedregal que el conductor estaba internado desde el pasado 23 de diciembre. Su representante aseguró que Fernando del Solar fue hospitalizado por un cuadro de neumonía y que no había de que preocuparse. Además, condenó de irresponsable que se anunciara su ingreso al hospital pues su familia vive en Argentina y solo le causaron una preocupación innecesaria.

“Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decir es que Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos”, aseguró Aarón.

El último mensaje de Fernando del Solar antes de ser hospitalizado

El conductor había hecho uso de sus redes sociales el pasado 24 de diciembre para felicitar a su público por la navidad. En el clip se puede ver al presentador de Venga la Alegría muy feliz, se leen las palabras: “¡¡¡Vamoooo!!! ¿Listos para recibir la Navidad? ¡Arriba los corazones!”.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios en donde le desean una buena salud y le mandan mucho cariño.

En el mes de octubre el conductor sorprendió con la noticia de que se retiraría un momento de la pantalla chica para atender su salud, pues estaba bajando de peso. Fernando del Solar explicó que se debía a que su hígado no absorbía todos los nutrientes.

“Los doctores me dijeron, Fer tienes que bajarle a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema”, contó.

Con información de Publimetro.