Fernanda Castillo revela cómo consiguió tremendo cuerpazo tras su parto

Luego de meses complicados tras un parto que desencadenó severos problemas de salud en ella, la actriz Fernanda Castillo se encuentra cada vez mejor; así lo ha dejado ver en sus redes sociales, en donde ha lucido una trabajada y saludable figura. ¿Cómo lo consiguió? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Enemigo Íntimo” hizo una publicación en la que detalló el tratamiento al que recurrió para reducir tallas y moldear su cuerpo tras el nacimiento de su hijo Liam.

“Les voy a hacer una recomendación de algo que de verdad me ha funcionado, esta es mi segunda sesión, y desde la primera vi, como nunca me ha pasado, resultados. Yo me lo puse para toda la piel que tengo suelta, con flacidez y por la grasa del embarazo. De verdad siento que me funcionó”, informó Fernanda Castillo por medio de sus historias.

Como prueba de los resultados que destacó, la estrella de cine y televisión mostró como nunca su abdomen de “acero” en un deslumbrante top amarillo.

Los piropos y comentarios positivos no se hicieron esperar, muchos de ellos felicitándola por la disciplina que ha mostrado tras haber dado a luz hace tan solo unos meses.

“Estás guapísima Fer, toda una muñequita”; “Que hermosa mujer, me encanta tu dedicación”; “Tú sí que eres un ejemplo de belleza y esfuerzo, me encantaaaas”, son algunos de los comentarios que destacan en sus publicaciones.

Fernanda Castillo presentó problemas de salud

No fue hace mucho tiempo que la actriz de “El Señor de los Cielos” confesó encontrarse en un duro momento de su vida, esto tras haber sido diagnosticada con una enfermedad que no reveló.

A través de una publicación en Instagram, la oriunda de Sonora manifestó que no se encuentra bien de salud física y emocional; para evitar las especulaciones, decidió compartir sus síntomas.

“No escribo esto para crear preocupación (no es covid, ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes), lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú“, detalló Castillo.

