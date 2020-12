La actriz mexicana Fernanda Castillo luce espectacular a nada de ser mamá por primera vez y lo presume en todas sus redes sociales.

Fernanda Castillo conocida por trabajar como Monica Robles en “El señor de los cielos”, muy pronto se convertirá en mamá por primera vez.

A días de da a luz al tan esperado Liam, fruto del amor entre Fernanda Castillo y su esposo Erik Hayser, la actriz compartió fotos de su embarazo en sus redes sociales.

Las fotografías fueron realizadas para la revista “Noir” quien eligió a la actriz para su portada en su próxima edición.

“No fue algo planeado, pero sí era algo que deseaba, y es muy impresionante porque hay muchas mujeres que quieren embarazarse y es complejo”, declaró la guapa actriz.

Fernanda Castillo y Erik Hayser esperan con ansias al pequeño Liam

Fernanda asegura sentirse muy bien y en el mejor momento de sus vida, sintiendo una conexión única con el pequeño y tan esperado Liam.

“Yo tengo 38 años y pensé que iba a ser difícil, porque conozco gente a mi alrededor que pasa por procesos de fertilización.

Afortunadamente nos salió a la primera. Fue muy impresionante y te da una sensación de agradecimiento que sucediera tan rápido. No sabía a lo que me iba a enfrentar, pero tenía mucha ilusión”, narró a la publicación.

Fernanda Castillo asegura que su esposo Erik Hayser es quien ha sufrido varios síntomas del embarazo y cuenta para la revista que siente como si el bebé la cuidara y la ayudara en todo.

Te puede interesar:

Fernanda Castillo incursiona en el cine de terror

Con un tierno ritual Fernanda Castillo celebra la próxima llegada de su bebé

“Siento que me protege. Durante todo el proceso tuve que trabajar y tenía compromisos hechos, y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’, y se guardaba. Suena muy raro, pero era muy tierno darse cuenta de que yo sentía que me escuchaba; pensaba en que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía: ‘¡No puede ser que esté pasando esto!’”, cuenta Fernanda.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen