Fergie, por esta razón abandonó a los Black Eyed Peas

Los integrantes de Black Eyed Peas hablaron de la razón que llevó a la cantante Fergie a separarse de ellos. En entrevista para Billboard, sus ex compañeros tocaron el tema y expresaron que la apoyan totalmente en su decisión.

“La amamos y se está enfocando en ser madre. Ese es un trabajo muy duro, y es lo que realmente quiere hacer y nosotros estamos aquí para ella”, señaló Will.i.Am. “Es la forma en que Fergie lo diseñó así que estamos respetando su diseño. Amamos a Fergie, y no queremos otra cosa que no sean cosas geniales para ella”.

Además, Apl.de.ap explicó que el regreso de la agrupación había sido atrasado por que ella tenía sus planes personales.

“Desafortunadamente nuestra agenda se ha visto desplazada por su deseo de querer ser una gran madre y quiere centrarse en ello”, mencionó.

Pese a que ya no forma parte de la banda, la vocalista no dudó en felicitar a sus ex compañeros tras anunciar su nuevo material.

“Felicidades Familia”, escribió en su perfil de Instagram, junto a un video de promoción de BEP.

En su nuevo álbum, Translation, Black Eyed Peas ha presentado a J. Rey Soul, quien será la sucesora de Fergie como la voz femenina en la banda.

Ahora que ya lo sabes, cuál es tu opinión al respecto. Muchos seguidores guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo.

