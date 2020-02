Ferdinando Valencia defiende a su mujer tras criticas racistas. Brenda Kellerman ha sido objeto de insultos y ofensas por su color de piel.

La pareja ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales, muchos les han brindado su apoyo tras el fallecimiento de su bebé Dante, otros han sido muy duros con la modelo costarricense.

Después de tantos comentarios negativos que ha recibido Brenda Kellerman por su aspecto físico, hace unos días envió un contundente mensaje donde se defiende de todos aquellos que la han atacado.

“Yo tengo mi cabello chino, a mí me encanta mi cabello así. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar”, dijo la modelo.

Según, Brenda dijo que es una lastima que sus principales criticas vienen de mujeres:

“Tenemos una plataforma, una aplicación donde tú crees que porque somos figuras públicas pueden llegar, criticar y decir lo que sea. No, no es, así, somos diferentes y tenemos que apreciar a la gente como es”, comentó.

Por lo que su pareja Ferdinando Valencia también ha salido en su defensa:

“Aunque hagas lo mejor del mundo, de la mejor manera, con la mejor intensión siempre va a haber alguien quejándose”, dijo.

Así como también comentó que esa gente que ha criticado a su mujer no viven felices:

“Pobre gente, porque en algo tiene razón ella, es gente que vive mal consigo misma y está buscando qué ver malo de la vida”, confesó.

Sin embargo, el actor ha dicho que nunca le ha faltado el respeto a los demás, pero admitió que cuando las palabras cruzan el límite de lo ofensivo es cuando ha tenido que salir y ponerles un alto:

“Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ‘¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine, que quién sabe qué tanto… ¿Que qué tiene ella? No sé qué tenga, pero de entrada me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?’. Entonces no sé, yo trato de defenderla”, dijo.

Ferdinando Valencia defiende a su mujer tras criticas racistas

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Hola.