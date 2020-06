Las claves del Feng Shui para la salud ¡Conócelas!

Feng Shui para la salud: conoce las claves indispensables. Recordemos que según una casa con Feng Shui te ayudará a sentirte mejor…

La teoría para tener una buena salud la tenemos clara: ejercicio y dieta equilibrada. Pero, aún se puede ir un poco más allá. Dirigir correctamente el chi en casa, para que las malas energías se alejen de los puntos que más nos convienen, es imprescindible para sentirse bien.

Toma nota de estas 7 claves indispensables del Feng Shui para tener más salud y bienestar en tu día a día. Son pequeños cambios que debes introducir en tu día a día y que te harán sentir mejor.

1.- Ventilar cada mañana la casa

Abrir la ventana cada día es imprescindible para el Feng Shui, ya que permite renovar el aire de la sala y, con ello, quitar las energías negativas. Según el Feng Shui, es necesario identificar y saber entender por dónde pasa la energía para evitar a toda costa que tu casa pierda su equilibrio. ¿Crees que conoces los puntos de energía de tu hogar?

2.- Duerme bien gracias al Feng Shui

Para tener una buena salud hay que descansar bien por las noches. Según el Feng Shui, la disposición de tu habitación, así como los elementos que rodean tu cama, afectan a tu nivel de descanso, por lo que merece la pena pararse un momento para analizarlos.

3.- La luz natural, importante

Dentro de lo posible, es recomendable que las estancias en las que más horas del día pasas, como el salón, estén iluminadas por luz natural. Esto implica que haya grandes ventanales o, al menos, puntos por los que puede entrar el sol.

4.- Los colores, una de las claves

Si crees que el mejor color para tu salón es ese que tanto te gusta… ¡Te equivocas! Según el Feng Shui, la elección de los tonos no se puede dejar al azar, ya que cada uno de ellos tiene una forma de ser.

5.- Orden y limpieza, claves importantes

El orden y la limpieza te ayudan a tener un buen Feng Shui en casa. Si cada cosa está en su sitio, la energía circulará correctamente y, por lo tanto, tú te sentirás mejor. De la misma manera, para el Feng Shui es muy importante que no haya objetos viejos o estropeados que no utilices ya que estos traen recuerdos de lo caduco. Por eso, no estaría mal que hicieras limpieza en casa y te deshicieras de todo lo que te sobra.6.- Decoración en tu casa

La salud mental es tan importante como la salud física, por lo que es importante asegurarse también a través del Feng Shui de que todo está en orden. Si lo que necesitas es un poco más de optimismo en tu vida, coloca objetivo decorativos en casa que te transmitan buenas vibraciones. Esto puede ser, por ejemplo, un cuadro que te parezca bonito, una foto que te evoque momentos felices…

7.- ¿A qué huele tu casa?

El Feng Shui de los aromas también te puede ayudar a mantener un buen estado de salud. Por ejemplo, para los momentos en los que te encuentres más baja de ánimos o cansada, te vendrán bien los aceites esenciales con aromas que transmitan mucha energía y frescor como, por ejemplo, el limón. Si lo que necesitas es purificar el ambiente, puedes acudir al aroma de sándalo. Mientras que si necesitas descansar más mientras duermes, debes poner en tu dormitorio aromas de geranio o mimosa.

