La actriz Fátima Molina se defendió luego de ser altamente criticada por su apariencia y, según sus propias palabras, de ser “culpada” del posible cambio de horario de la telenovela “Te acuerdas de mí”.

Molina compartió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook, en donde lamentó que los televidentes no se atrevan “a ver la diversidad en todos sus aspectos”.

“No tengo ni la menor idea sobre si cambiarán o no nuestra telenovela “Te acuerdas de mí” de horario, como dicen que alguien comentó. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana”, escribió.

La actriz de 34 años también critico a los detractores que siguen fomentando los viejos estereotipos de “belleza” en una mujer y que la juzguen tan duramente.

“Si esto es verdad habrá que lidiar con la discriminación. No soy perfecta, lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto y eso es lo importante”, aseguró la originaria de Ensenada, Baja California.

Un mensaje de respeto y amor propio

Asimismo, Fátima agradeció el apoyo al equipo de producción de la telenovela y abogó por la libertad de expresión siempre y cuando sea positiva y no lastime a los demás.

“Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos. Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Amor y paz”, concluyó Fátima Molina.

Si la novela es un fracaso no creo que sea por vos, preciosa. En realidad tenían que buscarte un galán más joven porque pareces la nieta de Gabriel Soto que está más quemado que los panes de maca. Ya ese tipo aburre 😴



Pd: eres hermosa, tu color de piel ed hermoso. Éxitos!!! 😘

Ante las declaraciones de Fátima Molina, las redes sociales no han parado de hablar sobre el tema, pues aseguran que esta es solo una prueba más del racismo que vive y se mantiene muy arraigado en el país.

“Hermosa tú eres excelente actriz y una gran mujer”, “No dejes que los comentarios de gente sin cerebro te hagan sentir mal” y “Deja que tu trabajo hable por ti”, son solo algunos ejemplos de los comentarios en redes.

