Fan de Adal Ramones cuenta una historia. Este fin de semana el conductor y actor se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que una fanática contara una historia de su pasado en Otro Rollo. Mira cómo fue esta historia.

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria Melissa compartió un interesante “hilo” en donde contaba su historia como fan de Adal, y es que cuando era una adolescente ella estaba prácticamente obsesionada con el presentador de Otro Rollo. Su historia comienza luego de que se le ocurriera abrir un sitio web dedicado a Ramones.

La usuaria cuenta que ella guardaba todo tipo de información del conductor por lo que se decidió a abrir una página web dedicada a él, en ella se encontraba todo tipo de información, sin embargo a Televisa no le gustó que hubiera una página no oficial de Adal Ramones por lo que decidió enviarle una advertencia en la que le pedían que la cerrara, sino la demandarían.

La página de Melissa era muy grande, según cuenta en su Twitter de todas partes de América Latina le llegaban mensajes en donde la apoyaban, por lo que cuando llegó esta advertencia de Televisa ella decidió publicarlo y exhibir lo que pasaba.

La noticia llegó a oídos de Ventaneando, la competencia directa, quienes utilizaron la historia de la fan que había sido amenazada por Televisa, esto le atrajo aún más atención de los fans de Adal. Pronto el equipo de Otro Rollo se puso en contacto con ella para arreglar las cosas y la invitaron a ir al programa, sin embargo como Melissa tenía solo 15 años, no respondió al llamado.

El hilo llegó a ojos de Adal quien recientemente utilizó sus redes sociales para desearle lo mejor a su su fan.

Melissa; hello! Leí todo el hilo y la historia es increíble. Obvio sé la mayor parte de ella, pero leerla ahora fue increíble! Nunca quítaste el dedo del renglón y eso me encantó. Te deseo lo mejor en la vida que ahora llevas, que tú y la familia que has formado estén muy bien❤️ https://t.co/C2K0BYsiJx

— Adal Ramones (@AdalRamones) May 30, 2020