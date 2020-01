Famosos llegaron para los Critics’ Choice Awards 2020

Famosos llegaron para los Critics’ Choice Awards, a su paso por la alfombra roja dejaron ver sus más espectaculares outfits de grandes diseñadores.

Como la temporada de premios ya comenzó desde el 5 de enero con los Golden Globes 2020, en esta ocasión se están llevando acabo los Critics’ Choice Awards.

Donde se reconoce también a las mejores producciones del cine y televisión del 2019, según la Critics Choice Association.

Por supuesto los famosos como Nicole Kidman, Renée Zellweger, Anne Hathaway, Charlize Theron son algunas de las celebridades que impactaron a su llegada a la ceremonia de premiación.

Las favoritas para ganar se encuentran las película The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood”.

Aquí algunos de los famosos por la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2020:

Zendaya

Laura Dern

Anne Hathaway

Jessica Chastain

Jessica Chastain en la alfombra azul de los #CriticsChoice Awards.#CriticsChoiceAwards2020 pic.twitter.com/9FLvdZdNTG — Movie Crazy Planet 🎬🍿🥤 (@MovieCPlanet) January 12, 2020

Charlize Theron

Joaquin Phoenix llegó con su hermana Rain

Saoirse Ronan

Andrew Scott

Nicole Kidman

Kiernan Shipka

Olivia Wilde

Jennifer López

