Famosas que fueron diagnosticadas con cáncer de mama

Nuestra querida Ada se sometió a quimioterapia, una mastectomía y tuvo una reconstrucción de los dos senos. “No sabes qué te va a pasar, si vas a perder un seno, si podrías morir. Es una montaña rusa de emociones”, dijo la presentadora en julio del 2016.

Hoy en día, esta valiente sobreviviente inspira a otras mujeres que están pasando por lo mismo y aconseja: “Ante todo, mucha fortaleza, y mantener una actitud positiva. Sé que es fácil decirlo cuando ya lo pasaste, pero es muy importante, y es parte de lo que hace que el momento pase más rápido”. También recalca la importancia de la relación con el médico: “Haz todas las preguntas que quieras y que necesites”.

“Debo confesar que para este año no pedí nada, porque el año pasado viví de cerca el cáncer”, reveló en enero de 2014 la venezolana, quien tuvo una doble mastectomía. “En el mes de julio del año pasado me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar Madame me fui [demorando], el tratamiento no funcionó y estuve muy mala de salud… Terminé la teleserie vomitando. He seguido adelante. Ya ese asunto pasó, me operaron y ahora estoy fuerte, sigo echándole ganas y le pido a Dios que me siga bendiciendo con salud para seguir criando a mi hija”.

El pasado mes de octubre, la Miss Universo 1996 se sometió a una nueva cirugía plástica (su cuarta) con el fin de lograr unos senos perfectos y recuperar su vanidad, como ella mismo dijo.

Alejandra Guzmán se operó dos días después de su diagnóstico.

Fue en agosto de 2007 cuando a la roquera mexicana le encontraron en un seno un tumor cancerígeno de unos cinco milímetros. Dos días después, la cantante se sometió a una operación, que resultó exitosa. “Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó el diagnóstico, me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí”, dijo la Guzmán tras poco menos de dos meses de su operación. Angélica María perdió a su madre a causa del cáncer. La actriz mexicana fue diagnosticada con cáncer de mama en 1997, tras solo meses de la muerte de su madre a causa de la misma enfermedad. Pero, la Novia de México superó esta prueba luego de que le extirparan el tumor. “Fue tan rápido, me lo descubrieron tan a tiempo, que aquí estoy vivita”, dijo la actriz en 2015. “Sí fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar, que me dije: ‘Yo no puedo dejar a mi hija sola’. Se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir”. Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2011. “Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano, por eso que les hablo tanto de prevención, porque si llega uno temprano, pues aquí estoy cinco años después contándolo…” expresó en octubre de 2016. Famosa por su larga cabellera, al principio, la cantante mexicana se resistían a cortarla, tras habérsela dejado crecer por 40 años. Sin embargo, “decidí cortarme el pelo, porque cuando se me empezó a caer, fue un suplicio. Tuve que convencer a todos de que mi pelo no era mi identidad”, dijo en octubre de 2012. Ella es una sobreviviente y todavía está inspirando a sus fans con su música y arte. La actriz Patricia Reyes Spíndola mostró su cuerpo como ejemplo de su lucha contra el cáncer. La legendaria actriz mexicana recibió la mala noticia de que tenía cáncer de mama el 11 de septiembre de 2011. Se sometió a una mastectomía y reconstrucción del seno izquierdo, y ya para mayo del año siguiente había vencido esta enfermedad. Como parte de una campaña contra el cáncer, la histrión compartió esta valiente foto, y escribió: “Aquí no pasó nada, solo una baja en el frente izquierdo #OctubreRosa #VivaLaReconstrucción”. Hoy estas sobrevivientes no se cansan de recordarte de la importancia de la autoexploración y la mamografía anual. ¡Tócate para que no te toque!

