Famosa señala a Raúl de Molina por tocarla indebidamente en el show de “El Gordo y la Flaca”

El presentador de espectáculos Raúl de Molina se encuentra en el ojo del huracán luego de que una famosa asegurara que la tocó indebidamente durante su visita al programa “El Gordo y la Flaca”.

En una entrevista con el programa Chisme No Like, la cantante Virggi López se sinceró sobre el supuesto incómodo momento que vivió cuando visitó el show de Univision en 2005.

La venezolana visitó el programa con motivo de promocionar el lanzamiento de su disco, y como era costumbre en ese tiempo, fue invitada a la sección de “El jacuzzi del Gordo”, junto a Raúl de Molina.

De acuerdo a las declaraciones de Virggi, todo fue risas hasta que de un momento a otro sintió la mano de Raúl tocándola inapropiadamente.

“Yo inocente, porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo, y resultó que el hombre empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas“, dijo la cantante a Elisa Beristain y Javier Ceriani.

En cuanto se le cuestionó sobre qué hizo tras el incómodo momento, la venezolana aseguró que no pudo reaccionar.

“Estás empezando, no puedes decir nada, no puedes parar el en vivo, tienes que sonreír… Me desconcentró, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender, tercera, ¡tres veces, en vivo!”, agregó.

Tras la inesperada polémica, la cadena televisiva Univisión aseguró que se encargará de investigar el asunto, y de ser ciertas las acusaciones, no lo dejará pasar, así lo dio a conocer el portal de noticias Diario de NY.

Hasta el momento, Raúl de Molina no ha emitido declaraciones sobre el hecho.

