Fallece Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid en Harry Potter

Robbie Coltrane, el actor escocés que interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter, ha fallecido este viernes a los 72 años, informó su agente.

Anthony Robert McMillan, mejor conocido como Robbie Coltrane, nació el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia.

Inició su carrera en 1979 en la serie de televisión Británica “Play for Today” pero fue la serie “A Kick Up the Eighties” la que lo lanzó a la fama.

Ganó tres premios Bafta por su interpretación del psicólogo criminal Eddie “Fitz” Fitzgerald en la serie británica “Cracker”.

Sin embargo, su papel más recordado fue en la saga de Harry Potter donde interpretó al mago/ medio gigante, Rubeus Hagrid.

Tras la noticia, personalidades del medio artístico han lamentado su muerte en redes sociales.

JK Rowling, la autora de la saga Harry Potter, le dedicó un mensaje en Twitter, donde expresó:

“Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos”.

Cabe destacar, que aún se desconocen las causas de su muerte.

octubre 14, 2022 | 12:15 pm hrs