Fallece Phil Spector, productor de The Beatles y John Lennon

Phil Spector, el productor musical que se encontraba preso por asesinato, falleció a los 81 debido a complicaciones por Covid-19, así lo dio a conocer el portal de noticias TMZ.

Spector fue uno de los productores más aclamados en el mundo de la música. Estuvo detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada “muro de sonido”. Esta técnica se consideró clave en la composición de música rock.

Music Producer Phil Spector Dead at 81 https://t.co/ccnG02UkRA — TMZ (@TMZ) January 17, 2021

Luego de contraer coronavirus hace 4 semanas, Spector fue trasladado de emergencia al hospital por presentar problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud.

Phil Spector fue muy conocido por su asociación con The Beatles. Él produjo el último álbum del cuarteto, Let It Be en el año 1970. Asimismo, se encargó de producir el proyecto solista de John Lennon y el álbum en cpnjunto con Yoko Ono.

Dentro de sus producciones destacan: “Imagine”, de John Lennon, “Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio?” de Ramones, y “Power To The People”, por mencionar algunos.

El artista cumplía una condena de 19 años en una prisión de California desde el 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

Phil Spector fue declarado culpable del asesinato de la actriz Lana Clarkson.

Según las pruebas presentadas por la acusación, Spector habría amenazado con una pistola a cinco mujeres desde la década de 1970 pero no se presentaron cargos contra él.

Tras nueve días de deliberaciones el jurado determinó que Spector era culpable de homicidio en segundo grado de Lana Clarkson horas después de conocerse en un club de House of Blues, donde ella trabajaba.

