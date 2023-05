Fallece el bajista de The Smiths a los 59 años

Ha fallecido el bajista de la legendaria banda británica The Smiths Andy Rourke a los 59 años, al perder la batalla contra el cáncer.

Lo anterior fue dado a conocer por el guitarrista de la banda Johnny Marr, a través de su cuenta de Twitter.

“Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke tras una larga enfermedad por cáncer pancreático”.

En el mensaje expresó que Andy será recordado como un músico supremamente talentoso y también por su alma amable y hermosa.

Por su parte, en la cuenta oficial del bajista se detalló en un comunicado que Andy murió en un hospital de Nueva York y su familia pidió privacidad por el triste momento que atraviesan.

Andy nació el 17 de enero de 1964 en Manchester Inglaterra y formó parte de la banda de rock alternativo The Smiths durante el tiempo en que esta se mantuvo activa.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz