Fallece el actor de Macario, Ignacio López Tarso

El actor mexicano Ignacio López Tarso falleció a la edad de 98 años, este sábado tras haber estado delicado de salud.

El famoso actor de Macario y por sus icónicos personajes en películas y novelas mexicanas, donde el pasado 3 de marzo fue hospitalizado, ya que presentaba una obstrucción intestinal y una neumonía.

Tras haber mantenido su estado de salud en privado, fue hasta el 09 de marzo que informaron que se encontraba hospitalizado en un hospital, aunque aparentemente mostrando mejoría.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la delegada de dar a conocer la noticia y lamentó el deceso de uno de los más grandes actores que ha tenido México.

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Ignacio López Tarso. Actor con una amplia carrera en teatro, cine, televisión y política. Fue presidente de nuestra asociación. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Por último, el hijo del actor informó en las últimas horas que su padre continuaba muy grave y presentaba complicaciones debido a la neumonía que padecía.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semiinconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”.

