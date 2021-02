Fallece Cristopher Plummer, actor más longevo en ganar un Oscar

El actor Cristopher Plummer falleció este viernes a los 91 años, así lo dio a conocer su esposa, Elaine Taylor, quien detalló que el canadiense falleció en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

Plummer fue acreedor al un Premio Oscar en 2012, en la categoría de mejor actor de reparto a los 82 años, con lo cual se convirtió en el hombre más veterano en obtener la preciada estatuilla.

Ante la noticia, varios de sus compañeros y amigos decidieron despedirse de él a través de redes sociales. Tal fue el caso de su representante durante 46 años, Lou Pitt.

Cristopher Plummer se convirtió en el actor más longevo en recibir un Premio Oscar.

Pitt describió a Plummer como un “hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses”.

Asimismo, reconoció su calidad como actor y humano, pues a lo largo de su vida tocó varios corazones y su legado continuará durante varias generaciones.

“Él estará para siempre con nosotros”, concluyó.

Plummer tuvo la oportunidad de trabajar junto a Julie Andrews.

En sus 50 años de trayectoria, Cristopher Plummer participó en proyectos como “The Girl With the Dragon Tattoo”, la cinta animada “Up”, en la que hizo la voz del villano, y la obra de Broadway “Inherit the Wind”, en donde interpretó a un abogado.

Su último proyecto fue al lado de Ridley Scott en “All the Money in the World” (2018).

Además de un Oscar, Plummer fue galardonado con dos premios Emmy, dos Tony, un Globo de Oro, así como un premio del SAG (Screen Actors Guild) y un premio BAFTA (British Academy Film Awards).

