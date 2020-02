Facundo se encuentra con Yalitza Aparicio y le manda este mensaje

Facundo se encuentra con Yalitza Aparicio. Luego de que el conductor tuviera una penosa participación en la alfombra roja de los premios Oscar, compartió una fotografía al lado de la oaxaqueña nominada al Oscar en la que le mandó un mensaje.

En la imagen se puede ver al presentador al lado de la actriz de Roma, ambos están en un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. A su alrededor se pueden ver las otras personas que viajaron con ellos.

Pero lo que más llamó la atención de la fotografía fue el mensaje que Facundo dedicó a Yalitza. Haciendo uso de su peculiar vocabulario escribió: “Hasta parece que nos queremos, será porque yo a ella si? Que chido de Yalitza Aparicio no use su fama Pa entrar a los antros mamones y que más bien la use para cambiar el mundo. Espero que lo logres morra”.

La imagen se llenó de inmediato de “me gusta”, hasta el momento tiene más de 40 mil. Además de que recibió cientos de comentarios en donde varios famosos lo felicitaron.

Este fin de semana se realizaron los premios Oscar en donde el conductor fue el encargado de realizar las entrevistas en la alfombra roja. Sin embargo la forma en la que llevó el evento no agradó a muchos espectadores, quienes criticaron sus comentarios fuera de lugar, el hecho de que no sabía inglés y en especial, la entrevista que realizó al director de Parásitos, pues trató de imitar el idioma coreano y muchos calificaron esto como “racista”.

Así fue el encuentro de Facundo con Yalitza Aparicio.

