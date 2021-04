Facundo destapa “traumático” episodio de acoso que vivió en su juventud

No es muy común que el presentador de televisión Facundo se muestre sorprendido o asustado ante situaciones extremas; sin embargo, hace poco reveló que antes de saltar a la fama fue víctima de un “traumático” episodio.

Durante su participación en el programa Venga la Alegría, donde tuvo un duelo de baile contra su colega “El Capi”, Facundo relató su experiencia al recibir una propuesta sexual por parte de un empresario que “lo llevaría a la fama”.

Antes de escribir su destino como conductor y productor, Facundo deseaba ser una estrella del rock, y aunque en reiteradas ocasiones ha afirmado no ser bueno, decidió perseguir su sueño por un tiempo.

En su búsqueda del éxito, el conductor se topó con muchas propuestas. Sin embargo, hubo una que lo dejó perplejo. Un supuesto empresario invertiría en su banda, si accedía a mantener relaciones sexuales con él.

“Me pasó que hubo un cuate que me quería dar dinero por tener las relaciones conmigo y era mucha lana. Por lo menos tenía yo la opción de decidir, si quería o no, ya tenía 18 años, ya podía decidir y escogí que no”, relató.

¿Cómo logró Facundo salir de la situación?

Tiempo después, Facundo se enteró que el susodicho no solo era un depredador sexual, también estaba “en malos pasos”.

“Nos iba a producir un disco a mí con mi banda de música y me empezó a sacar billetes así y me dijo ‘te voy a usar una vez al mes, es rápido, sólo va a ser rápido y dime cuánto quieres que agarrase’, yo dije: ‘estás loco, no quiero’, y me decía ‘es que van a vivir felices tú y tus amigos’. Al final terminó en la cárcel, era traficante”, agregó.

Para finalizar su relato, Facundo señaló que si bien guardó silencio por muchos años, ahora se le hizo el momento perfecto para que su historia ayude a quien pasa o pasó por algo similar.

