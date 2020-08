Explica Nodal por qué dejó de seguir a Belinda

A pocos días de darse a conocer el noviazgo entre Christian Nodal y Belinda surgieron rumores de un rompimiento.

Esto debido a que Christian Nodal dejó de de seguir a la cantante y además borró las fotografías que tenía con ella, de sus redes sociales.

A través de una entrevista para La Sabrosita 95.7, Nodal explicó que le preparó una sorpresa a Belinda antes de irse de vacaciones juntos a Punta Cana, por lo que “se le desapareció” todo un día, hasta por redes sociales.

“Le estaba haciendo una sorpresa a Beli antes de irnos a Punta Cana y lo que hice fue, literalmente, desaparecer de todos lados, no nos vimos durante un día entero y se armó un escándalo, (dijeron) que habíamos terminado. La gente va a hablar siempre. Al final de cuentas somos seres humanos. Mi reacción fue que yo sabía que había pedo y entonces no me metí a las redes”, declaró.