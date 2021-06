EXCLUSIVA: Nick Bolt, sin miedo a expresarse: “Quiero llegar a la cima”

Nick Bolt tiene muy en claro lo que quiere lograr, tras un duro año por la pandemia está preparando una nueva etapa de su vida y dedicándose a su más grande pasión: la música.

En entrevista exclusiva con El Dictamen, el cantante chileno de 25 años nos platicó un poco acerca de su nuevo proyecto musical, también compartió el verdadero significado de sus canciones y nos deja un fuerte mensaje de ser fiel a las propias creencias.

Todo comenzó desde muy pequeño, siempre tuvo presente la música, el arte y todo ha sido un camino que recorrer en cuanto conocerse a si mismo.

A los 16 años participó en “Factor X: Chile“, cuenta que fue una de las mejores experiencias en su vida, pisar un escenario de esa magnitud le hizo darse cuenta que su destino era ser músico, ya que era una sensación única.

Ha construido una carrera en la que se muestra fiel así mismo y sin miedo al qué dirán. El cantante comenta que siempre habrá criticas pero es más el apoyo que recibe de sus fans desde el día uno, prefiere quedarse con lo positivo.

“He recibido bullying por mis gustos extravagantes y diferentes, ahora no me importa que digan los demás, no me enfoco en las criticas“, expresa el cantante.

“Quiero dar un mensaje de amor y de compromiso para las personas que sufren bullying, yo les aconsejo que sean fuertes“.

Nick Bolt nos cuenta que Lady Gaga es su inspiración, es fan de su propuesta escénica y de lo que ella inspira con su personalidad.

No tiene miedo expresarse y a ser único, también cree mucho en él y sus capacidades. Para algunos de sus proyectos él ha sido director, productor, editor y estilista de sus propios videos.

Hace un año llegó a México y expresa que ha sido un año difícil a causa de la pandemia, pero no dejó de trabajar en su música.

“Pensé que mi disco nunca iba salir, cuento los días, no lo puedo creer, estoy muy emocionado“, comenta emotivo.

Nunk+ el nuevo sencillo de Nick Bolt

Nos platicó acerca de lo que hay detrás de su nueva canción “Nunk+” que se estrena el 25 de junio.

“Habla de un sentimiento de rabia, me sentía encerrado, pasaron muchas cosas en la pandemia y de eso habla el disco. Tiene un mensaje muy fuerte en cuanto a sentimientos“, destacó.

Te puede interesar:

EXCLUSIVA: María León regresa a ‘Hoy no me puedo levantar’ pisando fuerte: “Mucho más poderosa, luchona y real”

Billie Eilish en polémica tras ser acusada de “queerbaiting” por sus fans

Agradecido con sus fanáticos desde el primer día

Se le mostraron a Nick, comentarios de algunos de sus fanáticos donde mostraban apoyo, reconocían su talento y valoraban su gran trabajo. El cantante dijo que no podía expresar el cómo se siente al escuchar ese tipo de comentarios.

“Valoro que valoren el trabajo que he hecho y mi esfuerzo”, expresa, para luego añadir “Eso me dan ganas de más“.

Nick busca ser feliz, inspirar a más personas, seguir demostrando quien es él y entrar a los corazones de muchos.

Termina la entrevista con un “Quiero llegar al cielo, quiero llegar a la cima del mundo, no debe de existir un tope ya que siempre hay que ir por más”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.