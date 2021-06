EXCLUSIVA: María León regresa a ‘Hoy no me puedo levantar’ pisando fuerte: “Mucho más poderosa, luchona y real”

Luego de una larga temporada fuera de los escenarios gracias a la pandemia por coronavirus, la actriz y cantante María León regresó pisando fuerte al teatro musical con la famosa obra “Hoy no me puedo levantar”.

En entrevista exclusiva con El Dictamen, la oriunda de Zapopan nos compartió algunos detalles sobre su regreso a la puesta en escena de Alejandro Gou, así como los retos que trajo consigo interpretar a “María” en una época post-pandemia.

De acuerdo a María León, su paso por el reality show “¿Quién es la máscara?” fue una plataforma indispensable para seguir preparándose, y sirvió como ventana para proyectos que involucraran el canto y la actuación.

“Fue un proyecto que me marcó, realmente no sabía que me iba a marcar de esa manera tan bonita. Sin embargo, siempre supe que iba a ser proyecto transitorio, y tuve la esperanza de que algo iba a salir de eso… no sabía si primero se reiniciarían las giras, de pronto una serie, o cuál proyecto sería el que me sacaría de ese paro por pandemia, pero así sucedió. Se dieron las cosas de manera perfecta” , señaló la cantante.

Además, la intérprete de “Piérdeme el respeto” afirmó que su triunfo en el reality fue por partida doble, pues solo unas horas después de coronarse como ganadora, recibió la llamada para formar parte de “Hoy no me Puedo Levantar”.

“Una cosa llevó a otra, cuando gané el reality ese mismo día me habló Gou y me dijo: ‘María, voy a intentar reabrir Hoy no me puedo levantar, ¿te avientas María?’. Yo le dije ‘Claro que sí’, porque más allá de que fuera el primer proyecto que llegó a mi vida después de la pandemia; Alex Gou me dio mi primera oportunidad en teatro, y eso nunca se me va a olvidar. Además, Hoy no me puedo levantar es una puesta que ya sea al público o elenco tiene un sentido de pertenencia tan especial. Siempre vas a querer volverla a ver, crea una especie de adicción, de confort”, agregó.

Aunque hace 7 años María León ya había pertenecido al elenco de esta puesta en escena interpretando a “Ana”, en esta ocasión todo es diferente. La actriz señaló que para ella representa una gran responsabilidad dar vida a una “María” real, y que pueda ser mirada desde una perspectiva actual.

“Yo recordaba que esta puesta era muy emotiva, muy impactante, cruda. Pero, ahora que la hicimos nuevamente, tiene tanta cercanía con lo que estamos viviendo, que igual que sucedía en aquella época de los 80; una época posfranquista que es muy parecida a una época pospandemia: el encierro, las privaciones, la incertidumbre. La etapa social en la que estamos, la que pareciera que pasaron 40 años y ya todo debería estar resuelto; sin embargo, seguimos luchando por la equidad de género, por el de las mujeres, por encontrar ese lugar como mujeres en la industria del arte”, compartió la ex integrante de Playa Limbo.

Para la artista de 35 años es todo un honor volver a “Hoy no me puedo levantar” como protagonista, sobre todo después de que su papel fue interpretado por grandes estrellas en México.

“El reto siempre está en ser mejor. Ya pasaron 7 años, y la vida me ha regalado herramientas profesionales, personales y amorosas que también le comparto al personaje. En la obra vemos a una María que de pronto se enamora de un macho, tiene que haber razones por las que una mujer como ella se enamora de alguien así. Hemos tenido la posibilidad de darle la vuelta a textos chiquitos que muestra la adaptabilidad y la propuesta que estamos dando“, agregó.

El esfuerzo y cariño con el que todo el elenco y producción, conformado por Yahir, Rogelio Suárez, Jesús Zavala, Alma Cero, Jorge D’Alessio; Carmen Sarahí y dirigida por Alejandro Gou, ha dado sus frutos.

El público ha recibido la puesta en escena con brazos abiertos. Prueba de esto fue la primera función, misma que María León recordó con los sentimientos a flor de piel, destacando que fue un momento mágico, no solo para el elenco sino para los asistentes.

“Como artistas hay una valoración distinta de nuestra profesión luego de la pandemia. El primer día de función, que se nos permitió tener público terminamos la función y llorábamos nosotros de emoción, pero también veíamos al público llorando a través de sus cubrebocas. Fue una emoción muy grande, era confirmar lo necesario para todos, no solo para el entretenimiento. La catarsis que se crea y el cambio de vidas que se genera es real, es muy importante, y te lo digo como víctima de ello”, destacó.

“Hoy no me puedo levantar” llegará a miles de hogares con su primera función en streaming

Si bien las actividades en teatro han comenzado a retomarse, son aún varios estados que no permiten eventos masivos. Por esta razón, “Hoy no me puedo levantar” contará con una función vía streaming.

Dicha transmisión se llevará a cabo el próximo sábado 19 de junio a las 8:00 pm a través de Cinépolis Klic.

María León hizo una atenta invitación a todos los amantes de la música que busquen pasar un rato divertido en familia.

“Está súper padre, haremos todo lo posible por capturar la esencia de esta puesta en este formato. Lo van a poder ver en Estados Unidos, Latinoamérica. De verdad les va a encantar, hagamos la lucha por seguir disfrutando del arte“, concluyó.

La temporada de Hoy no me puedo levantar, permanecerá, por ahora, seis semanas en cartelera. En agosto se presentará en Puebla, Monterrey y Querétaro, mientras que a Guadalajara llegará a septiembre.

