Ex trabajador de Luis Miguel lo demanda por “falta de pago”

El Sol de México, Luis Miguel, vuelve a ser tema de conversación luego de que uno de sus ex trabajadores recurrió a un conocido programa de espectáculos para revelar que lo demandó por presunta falta de pago. ¿A cuanto asciende la deuda? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con el programa Suelta la Sopa, Javier Francisco Guatemala, ex colaborador del cantante, destapó la razón por la que hay emitió una denuncia contra él.

De acuerdo a su testimonio, Javier Francisco habría trabajado para Luis Miguel por más de 28 años en el área de seguridad de su mansión en Acapulco.

Sin embargo, habría sido despedido en 2012 sin ninguna retribución económica, hecho que calificó como injusto pues “realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”.

Te puede interesar:

Aracely Arámbula asegura que vivió una “historia hermosa” con Luis Miguel

Luis Miguel habría sufrido tremenda caída que lo hizo parar el hospital

El Sol de México, Luis Miguel, enfrenta demanda

Según lo mencionado por el asesor legal del demandante, una vez que Luismi dejó su mansión de Acapulco, lo “dejó a la deriva y sin lo que merecía”. Por esta razón se busca una retribución económica de 500 mil pesos.

“La demanda es porque después de 2012, cuando él se fue, perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias, me cortaron la luz, a los empleados les debía siete, ocho meses ya”, destacó Javier.

Para finalizar, Javier le envió un contundente mensaje a Luis Miguel, en el que le pidió: “que siga siendo el mismo caballero que ha sido siempre y que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero“.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.