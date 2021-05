Ex director de la Interpol asegura que la mamá de Luis Miguel está viva: “Me contactó el año pasado”

Con el avance de “Luis Miguel, la serie” continúan saliendo a la luz más “detalles” sobre el paradero de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel; mientras que unos aseguran que la modelo argentina fue asesinada, otros afirman que sigue viva.

Tal es el caso de Miguel Aldana, ex director de Interpol México en la década de los 70, quien aseguró que hace tiempo tuvo contacto con la mamá del Sol de México. ¿Cómo ocurrió? Aquí te lo contamos.

En entrevista reciente con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Aldana reveló que habló con Marcela Basteri hace año y medio y le dijo encontrarse bien.

“A mí me habló el año pasado. No me dijo cuál era la circunstancia ni dónde está. Sólo le pregunté: ‘¿Estás bien?’. ‘Sí, estoy bien’. ‘¿No se te ofrece nada?’ ‘No, te agradezco mucho’ y hasta ahí terminó”, indicó.

A pesar de la delicada declaración, Miguel Aldana no quiso dar más información sobre el actual paradero de Marcela Basteri para evitar cualquier “problema”.

“No quise saber más para no meterme en problemas. Yo la oí hace como año y medio que me habló, pero hasta ahí“, aseveró.

Lorena Herrera se lanza contra Luis Miguel: “No es un modelo a seguir”

Viuda de un ex mánager de Luis Miguel asegura que Marcela Basteri está muerta

Asimismo, el ex director de la Interpol sugirió que el propio Luis Miguel podría conocer sobre el paradero de su madre, ya que “Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella”.

Tras la revelación, varios internautas se dieron a la tarea de cuestionar la credibilidad de Aldana, sacando a relucir que a finales de 2020 dio a conocer al programa Ventaneando que Marcela Basteri viajó a Argentina, donde tuvo dos hijos más.

“Me contaron que se peleó con Luisito Rey, se había enojado con él y se fue a Argentina, así fue. Hasta tuvo más hijos y Luis Miguel los conoce“, contó.

