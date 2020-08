Ex de Laura Bozzo se lanza en contra de Maribel Guardia: ¡Me decepcionas!😱😱

View this post on Instagram

Contraataque • ¡CRISTIAN ZUAREZ LE MANDA TREMENDO MENSAJE A MARIBEL GUARDIA, DESPUÉS DE QUÉ ELLA LO LLAMARA TÓXICO! El ex de #LauraBozzo #CristianZuarez continúa la guerra con la actriz #MaribelGuardia y es que después de que la actriz lo llamara Tóxico ahora Cristian le devuelve el revés a la costarricense, con este mensaje en el que expresa la decepción que siente por Maribel después de que declarara tales cosas en su contra. Para leer el mensaje desliza ➡️¿QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu