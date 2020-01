Daniel Riolobos, ex alumno de La Academia, amenaza a una mujer. El participante del reality show amenazó a su vecina con un cuchillo y le rayó el auto. Se dice que estaba drogado al momento de hacerlo.

Ocurrió el pasado domingo 19 de enero en una zona del Estado de México. Al quien fuera apadrinado por Juan Gabriel no le gustó que colocaran cubetas en la acera de las viviendas para apartar lugares de estacionamiento, por lo que se bajó de su camioneta y comenzó a tirarlas.

Minutos más tarde el ex académico regresó con un cuchillo para rayar la camioneta de su vecina. El sistema de vigilancia captó las imágenes en video. Más tarde la mujer fue a buscar a Daniel quien la amenazó e incluso la empujó.

“Tengo circuito cerrado, checo las cámaras y te digo yo no lo conocía, veo que sale de ahí, sale super drogado, tomado con más personas y hace eso, me pasé y le toqué, y sale por la ventana muy agresivo y me empieza a decir: tú qué haces aquí, y le digo; ‘ah sí, buenas noches, ya vi los destrozos que hiciste de mi casa, y me dice; ‘sí, no te voy a pagar nada'”, dijo la mujer al programa De primera mano.

La mujer dijo que cuando fue a reclamarle salió muy agresivo e incluso la amenazó con matarla y violar a su familia. Además de que salió con cuchillo en mano y hasta agredió al guardia de seguridad.

Rodrigo de la Cadena, amigo del cantante, habló al programa para decir que Riolobos sufre de una crisis psicótica y se encuentra en rehabilitación. “Es un brote psicótico como lo puede tener cualquiera de nosotros, y en este momento Daniel no puede contestar, no puede decir nada porque él está en un retiro donde está atendido precisamente de una enfermedad que lo ha llevado a este tipo de actitudes”, aseguró.

Así Daniel Riolobos, ex alumno de La Academia, amenaza a mujer y raya su auto con un cuchillo.

