“No lo puedo creer”: la cómica celebración de Eugenio Derbez por el campeonato de Cruz Azul

Luego de 23 años, Cruz Azul se volvió a llevar el título de campeón en el futbol mexicano; y como era de esperarse, la afición enloqueció. Tal fue el caso del actor y comediante Eugenio Derbez, quien no dudó en compartir su cómica reacción al triunfo de su equipo.

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido actor compartió un breve pero hilarante video en el que mostró su incredulidad ante el triunfo de Cruz Azul.

“No lo puedo creer, estoy solo porque no estoy en mi casa, pero no lo puedo creer. Fueron 23 años, en verdad no lo puedo creer“, dijo Derbez.

En dicho video se aprecia al protagonista de “How to be a Latin Lover?” viendo el partido desde una computadora junto a su mascota, Fiona.

La Máquina Celeste de Cruz Azul va por el triplete

Cruz Azul jugará ante León el Campeón de Campeones

Sin embargo, esta reacción hizo que los internautas recordaran a su personaje de Ludovico en “La Familia Peluche”, quien también era un gran fan del equipo. Recordemos que la imagen de Ludovico, famoso personaje de Eugenio Derbez, se convirtió en un “símbolo” para los aficionados de La Máquina, imitando la mítica jersey afelpada del club.

“El Capi” Pérez le hace segunda a Eugenio Derbez

Además de Eugenio Derbez, otras personalidades del mundo del entretenimiento no dudaron en compartir su emoción. Uno de los más contentos fue “El Capi” Pérez.

El conductor del programa matutino “Venga la Alegría” compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, donde compartió un video desde el estadio, donde celebró la victoria del Cruz Azul.

“¡Somos campeones! ¡Campeones! […] Fue mucho tiempo, amigos. Mucho tiempo”, se escucha festejar a El Capi, mismo que no pudo contener las lágrimas de la emoción.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.