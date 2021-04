Eugenio Derbez y Damián Alcázar compartirán pantalla en la serie “Acapulco”

Las plataformas de streaming siguen apostando por el contenido original, y una muestra de ello es Apple Tv+, quien dio a conocer que producirá “Acapulco”, una serie que será protagonizada por Eugenio Derbez y Damián Alcázar.

La noticia sobre este nuevo proyecto surge solo unos meses después de que se revelará que la misma plataforma firmó un acuerdo global con Alfonso Cuarón para trabajar en varios contenidos televisivos.

De acuerdo a los reportes, “Acapulco” será una serie de comedia completamente bilingüe, en inglés y español. Esta se basará en la película de 2017, How to Be a Latin Lover, también protagonizada por Derbez.

Además de Eugenio Derbez y Damián Alcázar, la serie contará con un elenco muy completo. Entre los actores confirmados aparecen: Enrique Arrizon, Camila Pérez y Raphael Alejandro.

Te puede interesar:

Eugenio Derbez sorprende con cambio de look y causa controversia en redes

Aislinn deja “plantado” a Eugenio Derbez y él le hace fuerte reclamo

Además de un gran elenco, la serie contará con creadores muy reconocidos. Tal es el caso de Austin Winsberg (Zoey’s Extraordinary Playlist), Eduardo Cisneros (Instructions Not Included, Half Brothers) y Jason Shuman (Role Models, Half Brothers), mientras que Chris Harris (How I Met Your Mother) será el showrunner del programa junto a Winsberg.

¿De qué tratará “Acapulco” con Eugenio Derbez?

De acuerdo a Apple Tv+, “Acapulco” se desarrolla en 1984 con Eugenio Derbez narrando e interpretando la versión actual del personaje principal de “How to be a Latin Lover”, Máximo.

Allí conseguirá el trabajo de su vida en el hotel más popular en ese destino turístico. Sin embargo, se dará cuenta que el trabajo es mucho más complicado de lo que imaginaba.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.