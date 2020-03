Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y su polémica relación. Ambos actores han vivido toda una polémica desde que iniciaron un noviazgo en los noventas.

Si bien el cómico ha llamado “fiera” a “La Queen”, ella también le ha dicho “poco hombre”, lo cierto es que ambos concibieron al también actor José Eduardo Derbez.

El conflicto entre ambos data de 1997 y aquí te explicamos paso a paso cómo se ha ido desarrollando.

En los noventas, los artistas eran vistos como la pareja perfecta del espectáculo; incluso ese mismo año se convirtieron en padres de su único hijo juntos.

Las carreras de ambos iban en ascenso y todo era miel sobre hojuelas, pero cinco años después del nacimiento de su primogénito anunciaron su separación.

La “guerra” entre Ruffo y Derbez comenzó cuando ella lo acusó de engañarla con una boda falsa que él organizó con amigos comediantes: además, le exigía una pensión alimenticia para su hijo, misma que, asegura, jamás recibió.

En 2013 él respondió que Ruffo siempre supo que no era una boda, sino que se trataba de una fiesta para entregarle unos anillos que simulaban su unión.

“No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado… yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro… un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, dijo.

Ruffo declaró entonces a TVyNovelas que jamás utilizó ese recurso para obtener la custodia de su hijo y que todo lo que dijo era verdad.

“Todo el mundo sabe que él me engañó. No es un tema de hace dos años, hace más de 20 que viví esa situación. Todo mundo supo en esa época lo que pasó. La verdad ya se sabe y no la iré a platicar a un programa jamás. Que haga memoria”, aclaró ella.