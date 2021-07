Eugenio Derbez seguirá apoyando económicamente a familia de Sammy Pérez

El actor ganador de un Emmy, Eugenio Derbez, reveló que no quitará el dedo del renglón y apoyará a la familia de Sammy Pérez para poder solventar la deuda con el hospital en el que el comediante estuvo hospitalizado.

La mañana de este viernes se dio a conocer la noticia del fallecimiento del comediante Sammy y uno de los primero en pronunciarse al respecto fue su amigo y compañero Eugenio Derbez.

Durante su entrevista telefónica con el programa matutino “Hoy”, el protagonista de “No se aceptan Devoluciones” aseguró que “es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía a México iba a mis fiestas a mis cumpleaños”.

En medio de la conmoción que causó la muerte de Sammy Pérez, una de las interrogantes que ha predominado es qué pasará con la exuberante deuda con el hospital en el que el actor fue hospitalizado.

Ante esto, Derbez aseguró que: “Ayer me comentaban que la cuenta rebasaba ya el millón de pesos. Entonces, los he estado ayudando con todo lo que puedo, hablando con el hospital, tratando de darle agilidad a todo esto. Y no dejaré de hacerlo“, reiteró el también productor.

Antes de recorrer foros de televisión, Sammy Pérez recorría las calles de Coyoacán con una caja de chicles para poder venderlos y apoyar con los gastos de su casa.

Sería a finales del 97 que el comediante fue descubierto por su compañero y amigo Eugenio Derbez. Al darse cuenta de su talento lo invitó a formar parte del programa “Derbez en Cuando”, en el que junto a Miguel Luis se convirtió en una de las estrellas del show.

De allí, su relación laboral fue dejando paso a una amistad que conservaron hasta el día del fallecimiento de Pérez, pues de acuerdo al mánager y familiares del comediante, Derbez siempre estuvo al pendiente de él.

