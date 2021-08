Eugenio Derbez se hace cargo de la deuda millonaria de Sammy Pérez

A unas semanas del fallecimiento del actor Sammy Pérez, trascendió que los abogados de Eugenio Derbez se mantienen al pendiente de la deuda millonaria que se generó tras la hospitalización del comediante.

En una entrevista reciente, el sobrino del fallecido Pérez reveló que a pesar de que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” solventó los gastos del funeral, sigue en contacto con la familia para resolver el tema de la deuda millonaria.

“Ya son dos semanas que se nos fue, ahorita estamos tratando de superar el proceso, entender lo que pasó porque fue muy rápido y ya dejamos a un lado dimes y diretes en cuestión a su pareja, es lo que menos nos interesa”, expresó el familiar del comediante.

De acuerdo a Daniel Pérez, si bien el productor de “La Familia P. Luche” ya partió a Los Ángeles, se mantiene en contacto con ellos.

“Como tal ahorita los abogados de Eugenio Derbez están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma que es la persona que lo ingresó que es su ex pareja y esta forma no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de la deuda”, añadió.

Para concluir, el joven se tomó el tiempo de agradecer a Derbez y enviarle un conmovedor mensaje:

“La deuda había aumentado a un millón y medio de pesos, Eugenio estuvo de principio a fin, apoyándonos en todos los sentidos y actualmente preocupado por cómo estamos, qué necesitamos, asesorías y eso es lo que agradecemos más, que Eugenio jamás se deslindó hasta que nos entregaron las cenizas”, concluyó.

