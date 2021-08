El actor Eugenio Derbez sigue abriéndose camino en Hollywood con nuevos e importantes proyectos, y en una entrevista reciente con Jimmy Fallon hizo una fuerte revelación sobre el rumbo que podría tomar su carrera. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

La noche de este jueves, el actor y productor mexicano acudió al famoso programa “The Tonight Show With Jimmy Fallon” para hablar sobre su nueva película: CODA.

Durante la entrevista, Eugenio Derbez admitió que ha sido difícil que le den papeles dramáticos debido a su historial como comediante. Por esta razón piensa en darle un giro de 180 grados a su carrera y buscar más papeles dramáticos, como el que interpreta en esta nueva cinta.

“He hecho comedia toda mi vida en México y en Latinoamérica y este es uno de los pocos papales dramáticos que he hecho en mi carrera y lo amo. Creo que voy a cambiar al drama por eso ¿Has notado que muchos comediantes cambien en algún punto de su vida al drama? La gente no nos toma en serio, ni siquiera nuestros hijos. Todo lo que decimos piensan que es una broma“, señaló el protagonista de No se Aceptan Devoluciones.

Incluso, Derbez destapó que fue gracias a que la directora de casting no conocía su trayectoria como comediante, que logró obtener el papel en “CODA”.

“No sabía que era comediante y ella me dio la oportunidad, eso es bueno. Imagina que vas a China y el director no sabe que eres comediante, que eres interesante, haces el casting y obtienes el personaje. Es increíble”, dijo a Jimmy Fallon.

Eugenio Derbez comenzó su carrera como actor desde muy pequeño. De hecho, en varias entrevistas ha revelado que fungió como extra para varios de los proyectos en los que su madre protagonizó.

Fue el programa “Al derecho y al derbez” (1993) lo que marcó el inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Tras el éxito, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

