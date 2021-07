Luego de ser el blanco de numerosas críticas por su presunto “desinterés” sobre la salud de Sammy Pérez, Eugenio Derbez rompió el silencio y dio una gran lección a quienes comenzaron dichos rumores. ¡Entérate de lo que dijo!

A través de Instagram, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” se pronuncio ante el creciente número de ataques que lo convirtieron tendencia en redes sociales.

“He visto en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco”, se escucha decir al actor en el video publicado en la cuenta de Sammy Pérez.

En respuesta a las críticas, Eugenio Derbez aseguró que él ha estado al pendiente del comediante desde el día que se enteró sobre su contagio por Covid-19.

“Aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita; incluso con el hospital…”, agregó.

Derbez dio una lección a los detractores al afirmar que él es el tipo de persona que prefiere ayudar de corazón y sin “avisar” a los demás, pues de esa manera es más útil.

“Mi estilo es ése: yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo (…) la ayuda no se presume, ni se cacarea; se da. Así que aquí estoy”, detalló el esposo de Alessandra Rosaldo.

Para concluir, Eugenio Derbez exhortó a los seguidores del actor y comediante para enviarle las mejores vibras y mantenerlo en sus oraciones.

“Oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore. Abrazos”, finalizó.

