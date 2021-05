Luego de una larga ausencia debido a la pandemia por coronavirus, se dio a conocer que el 90’s Pop Tour regresa con más sorpresas que nunca. La noticia desató la emoción de muchos, incluyendo a Eugenio Derbez, quien no dudó en compartir su reacción a la incorporación de su esposa, Alessandra Rosaldo, a dicho proyecto.

El pasado martes, Ari Borovoy ofreció una rueda de prensa en la que dio a conocer todos los detalles sobre el regreso de los 90’s Pop Tour, incluyendo la suma de nuevos artistas.

Fue allí en donde se reveló que la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, se uniría a la aclamada gira con el grupo “Sentidos Opuestos”.

Tras el anuncio, miles de fanáticos no tardaron en compartir su emoción, incluyendo al propio Eugenio Derbez, quien con su característico toque humorístico se “alegró” porque finalmente tendrá la casa para el solo.

Así reaccionó Eugenio Derbez a la noticia

En un breve clip compartido en la cuenta de Instagram de Ari Borovoy, se pudo ver el momento en que Ari y Alessandra Rosaldo informan sobre los shows musicales al comediante mexicano.

“Voy a volver a cantar… me voy de gira… es que no sabía cómo decirte, que me voy a cantar otra vez“, señala la intérprete de Amor de Papel. A esto, Borovoy responde: “Me la llevo unos meses, vamos a noventear un ratito, en unos meses te la regreso”.

“¡Gracias! ¡Gracias, hermano! Wow, meses solo en la casa. ¡Yes, yes! ¡Vivan los ’90′s Pop Tour'”, concluyó protagonista de How to be a Latin Lover.

La cómica reacción de Derbez no solo provocó la risa de los presentes, también hizo que miles de internautas comentaran el clip, señalando que será una “gran oportunidad para que ambos descansen del otro”.

¿Cuáles son las fechas del 90’s Pop Tour?

Además del elenco habitual (Kabah, JNS, Magneto, Ana Torroja, Lynda, JNS, Benny Ibarra y Erik Rubín), al proyecto se suman: Ana Torroja, Sentidos Opuestos, Benny Ibarra y Lynda.

Dichos artistas se subirán al escenario los próximos 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, 27 de noviembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara.

