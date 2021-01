Eugenio Derbez reacciona a la suspensión de Paty Navidad en Twitter

Después de que la cuenta de la actriz Paty Navidad fuera suspendida indefinidamente, el comediante Eugenio Derbez no se hizo esperar y bromeó sobre dicha situación.

La desactivación indefinida de la cuenta de Paty Navidad surge tras las aseveraciones que realizó sobre Covid-19 y el aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (quien también habría sido suspendido de la plataforma).

En menos de 90 caracteres, el comediante mexicano hizo referencia a las acciones que tomó la plataforma de Twitter el pasado 8 de enero.

Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad… y fue Twitter quien terminó con ella. pic.twitter.com/BG0nDP3aVZ — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) January 9, 2021 Eugenio Derbez bromea sobre la suspensión de Paty Navidad en Twitter

Las opiniones de los usuarios no se hicieron esperar, y es que aunque la mayoría de los internautas no encontraron nada malo con la broma de Eugenio Derbez, otros lo acusaron de promover la censura a la libertad de expresión de la actriz.

A pesar de que Patricia Navidad no se ha pronunciado ante la “broma” de su colega, ya compartió un mensaje en su cuenta de Instagram respondiendo a la suspensión de su cuenta en Twitter.

Paty Navidad habla sobre la suspensión de su cuenta de Twitter.

“¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR!. La Censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera”, escribió la actriz de “La Fea más Bella” y “Por ella soy Eva”.

