Eugenio Derbez quiere firmar la pipa de la paz con Victoria Ruffo. El actor reveló que podría ofrecerle disculpas a la actriz, aunque no tiene idea de por qué tendría que hacerlo.

La ex pareja desde que se divorció siempre han tenido una muy mala relación a pesar de que tienen un hijo en común José Eduardo Derbez, quien ha sufrido los conflictos de sus padres.

En los años 90 Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fueron una de las parejas preferidas por el público mexicano.

Tanto era su amor que llegaron al altar, después nació su único hijo en común José Eduardo Derbez, sin embargo el matrimonio comenzó a tener problemas hasta que llegaron al divorcio.

La actriz reveló en su momento que Eugenio la engañó, debido a que la hizo creer que se casaron cuando no ocurrió así, todo fue una falsa.

Por lo que Victoria no le ha podido perdonar eso a Eugenio, debido a su mala relación el afectado fue José Eduardo, no podía ver a su papá seguido.

Después de varios años de estar en dimes y diretes la ex pareja, el actor ha revelado que esta dispuesto a firmar la pipa de la paz con la actriz:

“Yo estoy abierto, siempre he estado abierto… hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado. Imagínate a mí, no ver a mi hijo no se cuántos años, eso me duele hasta lo más profundo, no se vale”, comentó.

Según Eugenio Derbez podría pedirle disculpas a la madre de su hijo, aunque no sabe el por qué tendría que ofrecerlas:

“La gente se ofende de cosas que uno ni imagina, igual y si le tengo que pedir una disculpa con mucho gusto lo haré aunque no creo, la verdad, no que yo me acuerde, pero igual con mucho gusto se las pido”, reveló.

Eugenio dejó muy en claro que nunca engañó a Victoria Ruffo con la boda, esta si fue oficial:

“Me acaba de hacer una entrevista José Eduardo (…) ahí explico todo, detalle a detalle para que se acaben los rumores, no puedes engañar a una persona así, no puedes, ¿a ella y a toda la familia? Por dios… Imposible, me meterían a la cárcel…”, comentó.

