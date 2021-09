Eugenio Derbez podría ser nominado al Óscar 2022 por “CODA”, según expertos

Eugenio Derbez es uno de los artistas más famosos de México y toda Latinoamérica, y poco a poco ha ido conquistando al público norteamericano con sus interpretaciones, siendo su personaje en “CODA” el último y con el que mostró un lado más histriónico.

Ahora todo parece indicar que el esfuerzo del famoso ha tenido su recompensa, pues los expertos han revelado que se perfila como uno de los nominados a los Premios más reconocidos de la industria cinematográfica, los Oscar.

El pasado 25 de septiembre el portal Hollywood Reporter, medio especializado en cine y la farándula, compartió la lista de los posibles nominados a los Premios de la Academia, donde Eugenio Derbez figuró como Mejor Actor de Reparto por su actuación en CODA.

Según la lista realizada por el crítico Scott Feinberg, el mexicano apareció en la categoría junto a estrellas como: Jamie Dornan, Ciará Hinds y Jon Bernthal, por mencionar algunos.

Eugenio Derbez podría ser nominado al Oscar

“Me alegro porque me están dando la oportunidad de romper con los estereotipos. Me quejaba de que cuando los directores me llamaban porque soy latino, siempre me ofrecían los roles de jardinero, narcotraficante o criminal. Ahora que puedo interpretar a un profesor de música, siento que estoy rompiendo con los estereotipos y eso será de gran ayuda para la comunidad latina”, declaró el actor en entrevista para el San Diego Union-Tibune.

La noticia surge a solo unas semanas de que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” hiciera fuertes declaraciones durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon. Allí, indicó que está harto de que no lo tomen enserio para papeles que no estén relacionados con la comedia.

“Lo que pasa es que tu cara es muy conocida como ‘Ludovico P. Luche’ y otros personajes. En cuanto salgas en la película dramática, la gente se va a reír y el director no quiere eso”, dijo en el famoso programa.

