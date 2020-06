Eugenio Derbez no quería a Consuelo Duval para La Familia P. Luche. El popular programa de comedia no sería el mismo sin la participación de la actriz en el papel de Federica P. Luche, sin embargo parece que en un principio este no era el plan de Derbez, así lo reveló durante una de sus historias.

El famoso que ahora está nominado al Emmy por su reality show LOL: Last One Laughing de Amazon Prime Video, confesó ante la misma Regina Blandón, quien dio vida a Bibi, cómo nació el proyecto de comedia que se volvió todo un fenómeno. Ahí explicó la llegada de Consuelo Duval.

Resulta que Duval realmente no estaba contemplada para el programa, pues para el papel de la esposa del protagonista estaba pensando en la actriz Dacia Arcaraz.

Incluso aseguró que la llegada de Consuelo Duval a la serie de comedia fue prácticamente un accidente, una anécdota que muchos dicen fue el destino, pues consideran que Duval fue perfecta para Federica.

“Te voy a contar una anécdota que nunca la he contando y ahorita que me dijiste lo del casting -recordé-. ¿Tú sabes que fue un accidente Consuelo Duval? Nunca se lo he dicho, ahora que lo vea me va a matar”, dijo el comediante. “Para el sketch de escena viene Dacia Arcaráz y en eso me dicen que no puede llegar, que tuvo un contratiempo, pero me dicen: ‘Ya le hablé a Consuelo Duval’, ¿qué opinas? ‘Pues si es lo único que hay, pues ni modo'”, dijo Derbez.